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Политика 7 сентября 2026 13:28

Путин высоко оценил усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта

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Президент России Владимир Путин высоко оценивает усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и признателен ему за стремление к мирному разрешению ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Путин ранее лично говорил, что высоко ценит усилия Трампа и его приверженность курсу на мирное урегулирование.

В субботу в Кремле состоялась встреча Путина со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались около трех часов.

В воскресенье американские переговорщики прибыли в Киев на поезде из Польши. Украинский телеканал ТСН сообщал, что официальная часть переговоров завершилась. Встречи проходили в несколько этапов, позднее к обсуждению присоединились представители Великобритании, Франции и Германии.

#Россия и США #Владимир Путин #Дональд Трамп
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