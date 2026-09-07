Команда из РТ борется в финале Всероссийских соревнований «Путь ВОИНа»

Фото: Пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Республике Татарстан

На Ямале команда из Татарстана «Ак Барс» борется в финале II Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа». Ее соперниками выступают сборные Чувашской Республики, Тюменской и Волгоградской областей. Об этом сообщает пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Республике Татарстан.

Финал соревнований «Путь ВОИНа» проходит при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и регионального филиала Центра «ВОИН». Торжественная церемония открытия финала прошла в арт-резиденции «Полярис» на Салехарде, соревноваться участники будут в загородном комплексе «Ямал-парк» в Приуральском районе.

Фото: Пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Республике Татарстан

В составе сборной Татарстана 12 курсантов филиала республиканского Центра «ВОИН». Каждый участник имеет свою специализацию и задачу – в команду входят командир, снайпер, два оператора БПЛА, сапер, медик и стрелки. Соревнования проверяют не только уровень военно-прикладной подготовки курсантов, но и их способность принимать решения в сложных условиях, а главное, действовать как единая команда.

Ребята готовились к финалу интенсивно и комплексно, совершенствуя все необходимые тактические навыки. Командир команды, курсант филиала Центра «ВОИН» в РТ Аяз Миннуллин отметил, что сборная готова применить в финале все, чему научилась во время подготовки.

«Мы приехали сюда представлять Татарстан, и для каждого из нас это большая ответственность. За время подготовки мы действительно стали одной командой: знаем сильные стороны друг друга, понимаем, когда нужно поддержать товарища, и умеем действовать сообща. В финале собрались сильнейшие команды, поэтому легкой борьбы мы точно не ждем. Однако настрой у нас серьезный – будем бороться до конца, выкладываться на каждом этапе, чтобы достойно представить нашу республику. Конечно, цель у нас одна – победа», – поделился Миннуллин.

Отдельное внимание уделялось физической выносливости и способности сохранять концентрацию в условиях серьезной нагрузки.

«К финалу ребята готовились серьезно. Наша задача была не просто отработать отдельные дисциплины, а добиться того, чтобы весь основной состав действовал как единый механизм. На таких соревнованиях недостаточно хорошо стрелять, быстро бегать или знать тактику – важно слышать командира, понимать товарища и сохранять холодную голову, когда накапливается усталость. Мы постарались подготовить ребят именно к этому. Сейчас команда заряжена, у ребят боевой настрой и большое желание показать максимум», – рассказал старший инструктор филиала Центра «ВОИН» в Республике Татарстан по тактической подготовки Марат Муханбетжанов.

С 7 по 9 сентября пройдут полуфинальные испытания. Команды совершат 8-километровый марш-бросок по пересеченной лесной местности, выполняя при этом специальные задачи. Следующим испытанием станут разведывательно-поисковые действия на территории площадью более 25 квадратных километров, а 11 и 12 сентября сильнейшие команды встретятся в лазертаг-сражении за призовые места.

Победитель станет известен 13 сентября. По результатам соревнований командам вручат кубки, дипломы, медали и памятные призы.