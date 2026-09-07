Пресс-служба Раиса РТ: Пострадавших при атаке БПЛА на Татарстан нет

Пострадавших и разрушений при атаке БПЛА на Татарстан нет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Напомним, ранее об отражении массированной атаки БПЛА писал мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«Сегодня Закамская зона республики в очередной раз подверглась массированной атаке вражескими беспилотниками. В результате слаженной работы сил ПВО и бойцов мобильных огневых групп удалось отразить налет… жертв, пострадавших и разрушений нет. Производственные процессы не нарушены», – рассказала Галимова, отметив, что незначительные повреждения от попадания обломков получили лишь гражданский и промышленный объекты.

Раис Татарстана Рустам Минниханов оперативно получает всю информацию, добавила Галимова.