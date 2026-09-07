Казанский имам объяснил, в какой срок необходимо извиниться за проступок

Мусульманину, обидевшему другого человека, необходимо извиниться в течение трех дней. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Пророк в своем изречении сказал, что более чем на три дня нельзя разрывать отношения, то есть нельзя на кого-то злиться. Он наставлял, что лучшим будет тот, кто первым пойдет на примирение, даже если он прав. Но как заслужить прощение? В первую очередь, конечно, сказать об этом. Вот, возможно, я в трамвае кому-то на ногу наступил, но я даже это не заметил. А человек на меня обиделся. Соответственно, нужно сказать о своей обиде. Аллах дал нам язык, и мы должны разговаривать. Если же мы чувствуем, что кого-то обидели, то нужно подойти и попросить прощения», – сказал Хайруллин.

Кроме того, по словам хазрата, обидчику необходимо компенсировать урон пострадавшей стороне, если таковой имеется. Например, если человек понес финансовые убытки, то их следует возместить в полном объеме. Если же речь о клевете, сказанной публично, то и извинения должны быть публичными.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в материале «Чай с хазратом»: почему важно просить прощения и прощать в исламе.