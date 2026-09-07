Новичок «Ак Барса» Кевин Хейс прилетел в Казань

Фото: социальные сети ХК "Ак Барс"

Американский нападающий Кевин Хейс, подписавший однолетний контракт с казанским «Ак Барсом», прибыл в столицу Татарстана. В аэропорту его встретили представители клуба и вручили бомбер и кепку с символикой команды.

Как признался сам американский хоккеист клубной пресс-службе, дорога в Казань оказалась долгой: Хейс летел из Бостона с пересадкой в Стамбуле, проведя в воздухе половину суток.

«Немного устал. День был долгий, но я очень хочу выйти на лёд и сыграть перед болельщиками», – поделился хоккеист впечатлениями от перелёта.

Отвечая на вопрос о смене часовых поясов, форвард признался, что ещё не чувствует дискомфорта: «Я постарался меньше спать, чтобы сегодня, когда я лягу в постель, сразу уснуть и быть готовым к завтрашнему дню». Он также отметил, что чувствует себя отлично после долгой дороги.

В Казань Хейс прилетел один. Его русская жена Катерина и годовалый сын Джеймс присоединятся к нему в сентябре или октябре.

«Она очень хочет приехать сюда, хочет изучить Казань, съездить в Москву», – рассказал он о супруге.

В ближайшие планы новичка входит медицинское обследование и знакомство с командой. Вечером 7 сентября он планирует посмотреть матч «Ак Барса» против «Адмирала» на «Татнефть Арене».

Напомним, что 34-летний американец ростом 196 см и весом 98 кг за карьеру в НХЛ провёл 805 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 446 очков (185 голов + 261 передача), а в плей-офф записал на свой счёт 26 очков (8+18) в 56 играх.