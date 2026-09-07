Казанский цирк установил рекорд, собрав 715 тыс. зрителей за сезон

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Казанский государственный цирк завершил 136-й сезон с рекордным количеством зрителей. С 18 октября 2025 года по 6 сентября 2026-го его представления на разных площадках посетили 715 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба цирка.

За это время цирк представил четыре большие программы на домашнем манеже, провел международные гастроли в Минске и Будапеште, все лето показывал шоу в «Сочи Парке», а завершил сезон празднованием 30-летия Детской цирковой школы.

Всего за сезон Казанский цирк провел 580 представлений. В их числе – 26 показов экстрим-шоу «ОдержиМЫе», 63 представления новогодней сказки «Конек-Горбунок», 30 показов весеннего вояжа «Маршрут построен» и 62 представления цирковой живописи «Акварель».

На гастролях в Минске состоялись 44 показа национального спектакля-фэнтези «Мирас», в Будапеште запланированы 120 представлений этой постановки. В «Сочи Парке» цирковую феерию «Код неРеальности» показали 195 раз. Кроме того, состоялись 35 показов иммерсивного «ТРОГАТЬельного спектакля», три представления «Вверх», посвященные 30-летию Детской цирковой школы, и два показа клоунского спектакля «Давай играть».

Одним из главных событий сезона стали международные гастроли национального спектакля-фэнтези «Мирас», поставленного Казанским цирком в 2025 году. После премьеры постановкой заинтересовались другие цирковые площадки.

Первые гастроли состоялись осенью 2025 года в Минске. В Белорусском государственном цирке прошли 44 представления «Мираса», которые в общей сложности посетили 68,6 тыс. зрителей. Все показы прошли при полных залах.

В апреле 2026 года начались показы «Мираса» в Столичном цирке Будапешта. Постановку представили в рамках совместного международного проекта, адаптировав ее для венгерской публики. Премьеру посетили послы 20 стран, а также соотечественники, живущие в Венгрии и других европейских государствах.

Казанский цирк стал первым российским цирком за последние четыре года, отправившимся на гастроли в Западную Европу. Показы «Мираса» в Будапеште продолжатся до конца сентября 2026 года. В цирке отмечают, что зрители обращают внимание на визуальную составляющую постановки и ее основную тему – любовь к Родине и национальным корням, а также уважение к традициям.

Еще одним крупным проектом сезона стал «Код неРеальности» – цирковая феерия, созданная Казанским цирком специально для тематического парка развлечений «Сочи Парк». Представления проходили ежедневно с 1 мая по 31 августа.

Проект Казанского цирка выбрали среди предложений шести компаний, претендовавших на участие в летнем сезоне «Сочи Парка». Постановкой занималась та же творческая команда, которая создала «Мирас». За четыре месяца «Код неРеальности» посмотрели 190 тыс. зрителей из разных регионов России.

В период новогодних праздников Казанский цирк вновь установил собственный рекорд по количеству традиционных новогодних представлений среди учреждений культуры Татарстана. С середины декабря до середины января сказку «Конек-Горбунок», созданную совместно с цирком Никулина, показали 63 раза. Это на 13 представлений больше, чем годом ранее. Все показы прошли с аншлагами, а общее количество зрителей во время школьных каникул приблизилось к 125 тыс. человек.

Осенью на манеже проходило экстрим-шоу «ОдержиМЫе» с участием заслуженных артистов России Артура и Карины Багдасаровых. Его посмотрели 49,5 тыс. зрителей.

Весенний вояж «Маршрут построен» и летняя цирковая живопись «Акварель», ставшая совместным проектом с цирком Никулина, прошли в формате водных шоу. Вода и сотни фонтанов стали частью постановок и цирковых номеров. В общей сложности две программы посетили более 147 тыс. человек.

В течение 136-го сезона Казанский цирк также продолжал показывать иммерсивный «ТРОГАТЬельный спектакль». Состоялись 35 представлений, которые посетили 1 165 зрителей. Спектакль в формате путешествия по цирку останется в постоянном репертуаре и в следующем сезоне.

Кроме традиционных представлений, цирк проводил мероприятия других форматов. Заслуженные артисты России, дрессировщики тигров Артур и Карина Багдасаровы провели открытую лекцию-лабораторию «Кто здесь снова р-р-р-рычит?». Карина Багдасарова также провела для женщин мотивирующую встречу «Как отдрессировать свой страх». Трио «Без носков» летом дважды представило клоунский спектакль «Давай играть».

Завершился сезон празднованием 30-летия Детской цирковой школы. К юбилею состоялись три спектакля-посвящения «Вверх». На манеж вышли воспитанники разных возрастов, которые представили как известные номера, так и современные постановки, получившие награды международных фестивалей, а также премьеры.

Гостями юбилейных мероприятий стали министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и генеральный директор и художественный руководитель цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин. Коллектив Детской цирковой школы получил Благодарность Раиса Татарстана, которую вручила Аюпова.

Новый, 137-й сезон Казанского цирка откроется 17 октября 2026 года. Осенью зрителям представят шоу народных симпатий «ЦирКачество», участники которого смогут голосовать за понравившиеся номера. Зимой цирк подготовит традиционную цирковую сказку, а весной – оригинальную постановку в формате авторского цирка.

Летом на казанский манеж вернется национальный спектакль-фэнтези «Мирас». Кроме того, в 2027 году Казанский цирк начнет подготовку нового национального шоу, посвященного Шелковому пути.