Минниханов: «Татарстан может стать площадкой для привлечения инвестиций из ОАЭ»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра экономики и туризма ОАЭ Абдуллой Ахмедом Аль Салехом. Стороны обсудили развитие сотрудничества республики с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов отметил, что Аль Салех хорошо знаком с Татарстаном и неоднократно посещал республику. Он поблагодарил замминистра за помощь в развитии взаимодействия с ОАЭ.

Раис Татарстана также рассказал, что опыт, полученный республикой в рамках партнерского участия в ежегодном инвестиционном форуме в Дубае, оказался полезен при проведении международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам Минниханова, Татарстан как один из ведущих центров взаимодействия России с исламским миром может стать площадкой для привлечения инвестиционного капитала из ОАЭ и других арабских стран. Он добавил, что республика активно перенимает опыт Эмиратов по многим направлениям.

Абдулла Ахмед Аль Салех, в свою очередь, отметил, что ОАЭ связывают крепкие отношения с Россией, при этом особенно теплое взаимодействие сложилось с Татарстаном.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Замминистра экономики и туризма ОАЭ связал развитие этих отношений в том числе с личным вкладом и активностью Минниханова. По его словам, отношение Раиса Татарстана к Эмиратам и их культуре, а также понимание страны помогают укреплять сотрудничество.

Аль Салех отдельно отметил схожесть подходов ОАЭ и Татарстана к сохранению идентичности народов и бережному отношению к исламской культуре.

Говоря о достижениях Татарстана, замминистра добавил, что успехи республики радуют представителей ОАЭ и воспринимаются ими как собственные.