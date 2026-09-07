Общественные наблюдатели Татарстана проходят подготовку перед выборами

Обучение общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов депутатов Государственной Думы России, проходит сегодня в рамках Фестиваля труда и доблести в Казани в здании администрации Вахитовского и Приволжского районов.

«Наблюдатели обучаются основам прав и обязанностей, а также правильным действиям в нештатных ситуациях. На практике будут отработаны различные кейсы, организованы тренинги. На мероприятии собрались около 40 участников. Во второй половине дня пройдет обучение второй группы», – сообщил «Татар-информу» член Ассоциации юристов России, член комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Рафаэль Фахрутдинов.

По его словам, в ходе выборов на каждой из почти трех тысяч участковых избирательных комиссий республики будет работать как минимум один общественный наблюдатель. Их главная задача – быть независимыми свидетелями законности избирательного процесса: фиксировать соблюдение норм законодательства, пресекать возможные нарушения и провокационные действия.

На тренингах участники отрабатывают практические кейсы по действиям в конкретных нештатных ситуациях, например при попытках создания конфликтной обстановки или нарушениях процедуры голосования.

По словам организаторов, стать общественным наблюдателем может любой желающий с активной гражданской позицией – достаточно подать заявление в Общественную палату региона. Все общественные наблюдатели пройдут обязательную подготовку перед началом работы на выборах.

«Общественные наблюдатели станут гарантом прозрачности и легитимности нашего избирательного процесса», – подчеркнул Рафаэль Фахрутдинов.

Обучение проводится Общественной палатой Татарстана и направлено на повышение правовой культуры участников избирательного процесса.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».