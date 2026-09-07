В Казани семью, обналичившую почти миллиард, приговорили к условному наказанию

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Вахитовский суд Казани вынес приговор семье обнальщиков. На скамье подсудимых супруги Ольга и Игорь Шмелевы, жена их сына Камила и, по словам одного из подсудимых, ее работница Альбина Махмутова. Всех четверых обвиняют в незаконной банковской деятельности, а Камилу Шмелеву еще и в незаконном образовании юридического лица.

По версии следствия, деньги их клиентов поступали на счета двух подконтрольных Шмелевым фирм, а затем под видом оплаты работ и услуг перекидывались на расчетные и лицевые счета подставных лиц и участников группы. После этого наличку снимали в банкомате, вычитали из этих денег 12 процентов комиссии и передавали остаток заказчикам. С января 2022 года по май 2024-го обнальщикам удалось заработать на комиссии около 116 миллионов рублей и обналичить почти миллиард рублей.

«Признать виновными и назначить: Ольге Шмелевой 4 года условно с таким же испытательным сроком и штраф 500 тысяч рублей, Камиле Шмелевой – 4,5 года условно с таким же испытательным сроком и штрафом 250 тысяч рублей, Игорю Шмелеву – 5 лет лишения свободы и 250 тысяч рублей штрафа», – сказал судья.

Альбине Махмутовой суд назначил 2,5 года условно, с таким же испытательным сроком.

Всем осужденным запрещено менять место жительства и работу без уведомления специальных органов.