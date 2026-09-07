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Экономика 7 сентября 2026 12:56

Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу

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Банк России на заседании в пятницу, 11 сентября, может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 13,75%. Такой прогноз сделал экономист Александр Разуваев в разговоре с «Татар-информом».

«Думаю, снижение ключа будет на 0,25 [процентного пункта], ЦБ в очередной раз подтвердит тренд на снижение ставки. Я знаю, что рынок считает, что без изменений, но мое мнение, что снижение будет на 0,25 [процентного пункта]», – сказал Разуваев.

Такое решение практически не отразится на валютном рынке, считает он. Фондовый рынок снижение ставки может немного поддержать, однако главным фактором для него сейчас остаются политические события.

Экономист назвал высокий уровень ключевой ставки следствием текущей экономической ситуации.

«Я считаю, что высокий ключ, но это, в общем, данность текущей ситуации, когда у нас все деньги работают на СВО и большой бюджетный дефицит, хотя когда-то, вот там, 30 лет назад, он вообще там был 120 годовых, при инфляции около 20%. Все относительно», – отметил Разуваев.

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#ключевая ставка центробанка #центробанк россии
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