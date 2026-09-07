Учителя Казани получат до 25 тыс. рублей за подготовку победителей олимпиад

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Казанские учителя и педагоги дополнительного образования, подготовившие победителей и призеров всероссийской и республиканских олимпиад школьников, получат денежные вознаграждения. На выплаты предусмотрено 13,485 млн рублей. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Размер выплаты будет зависеть от уровня олимпиады и наивысшего результата ученика. Учителя и педагоги дополнительного образования, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат по 25 тыс. рублей с учетом налоговых вычетов.

По 15 тыс. рублей предусмотрено для педагогов, чьи ученики стали победителями или призерами республиканской олимпиады для учащихся 7–11-х классов по татарскому языку и литературе, русскому языку и литературе для школьников с родным языком обучения и восточным языкам, а также регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Вознаграждение в размере 5 тыс. рублей получат учителя, подготовившие победителей и призеров республиканской олимпиады для восьмиклассников по 24 предметам Всероссийской олимпиады школьников, а также республиканских олимпиад по геологии и истории Татарстана. Все суммы указаны с учетом налоговых вычетов.

При этом для педагогов, подготовивших победителей и призеров республиканских олимпиад или регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, выплата предусмотрена только за одно призовое место независимо от количества учеников, добившихся соответствующих результатов.

Учителям, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады, вознаграждение будут выплачивать за каждого такого ученика.

Получить выплаты смогут учителя муниципальных общеобразовательных учреждений Казани и педагоги муниципальных учреждений дополнительного образования, а также сотрудники ряда других образовательных организаций города.

Согласно документу, педагоги должны передать документы по основному месту работы до 10 сентября, а образовательные учреждения – направить их в Управление образования Казани до 11 сентября. До 15 сентября управление проверит комплектность и достоверность документов, а также достижения школьников по данным Минобрнауки Татарстана и Минпросвещения России.

Расходы на выплаты в размере 13,485 млн рублей профинансируют в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Казани на 2022–2026 годы» за счет средств, предусмотренных Управлению образования города на 2026 год.