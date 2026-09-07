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Культура 7 сентября 2026 12:22

Татарский винил XX века можно будет послушать на музыкальном вечере в Казани

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Музыкальный вечер «Миллиард.Татар», посвященный татарской эстрадной музыке XX века, пройдет в Какзани 8 сентября. Участники смогут послушать татарские композиции прошлого столетия на виниловых пластинках и узнать об истории развития национальной эстрады.

Встречу организуют «Миллиард.Татар» и татарская чайная «ЧИНАЯКЪ». Спикером станет татарстанская телеведущая Лина Зиннатуллина, которая занимается коллекционированием татарских виниловых пластинок.

Во время встречи Зиннатуллина представит свою коллекцию, а ее пластинки можно будет послушать на виниловом проигрывателе. Помимо известных татарских композиций прошлого века, участникам расскажут о том, как менялась татарская эстрадная музыка, а также о судьбах известных и малоизвестных татарских исполнителей.

Основная часть встречи, посвященная истории татарской музыки XX века и прослушиванию пластинок, продлится 50 минут. После этого еще 20 минут отведут на вопросы участников к спикеру.

Для гостей также подготовят чай и угощения.

Музыкальный вечер пройдет 8 сентября в татарской чайной «ЧИНАЯКЪ». Начало запланировано на 18:00.

#культура татарстана #татарская эстрада
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