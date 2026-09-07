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Общество 7 сентября 2026 12:33

С начала сезона более 8 тысяч татарстанцев пострадали от укусов клещей

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На сегодняшний день в больницы Татарстана с укусами клещей обратились 8155 человек. Из них 1758 детей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей Казани, Набережных Челнов и Зеленодольского района.

Выявлены 30 случаев клещевого боррелиоза и три завозных случая клещевого энцефалита. Укусы зараженных энцефалитом клещей случались у пациентов во время отдыха в Челябинской и Кемеровской областях, а также в Новосибирске.

#клещи #укусы клещей
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