С начала сезона более 8 тысяч татарстанцев пострадали от укусов клещей

На сегодняшний день в больницы Татарстана с укусами клещей обратились 8155 человек. Из них 1758 детей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей Казани, Набережных Челнов и Зеленодольского района.

Выявлены 30 случаев клещевого боррелиоза и три завозных случая клещевого энцефалита. Укусы зараженных энцефалитом клещей случались у пациентов во время отдыха в Челябинской и Кемеровской областях, а также в Новосибирске.