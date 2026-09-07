Метшин об Играх кочевников: «Для нас это возвращение к традициям»

Всемирные игры кочевников, которые недавно завершились в Киргизии, пройдут в Казани в 2028 году и станут очередным масштабным международным проектом и подтверждением высокого доверия к городу. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.



«Принято решение, которое поддержал Президент нашей страны Владимир Путин. Слова благодарности за такое доверие и Президенту страны, и нашему Раису, который проделал большую работу. Это мощнейший международный проект для нас и подтверждение доверия, работающее как зачетка у студентов», – сказал Метшин.



Он подчеркнул, что проведенные в Казани на высоком уровне события позволяют бороться за такие крупные проекты.



«Безусловно, это дополнительные внебюджетные вложения в инфраструктуру города, спортивное наследие, туристическое наследие отрасли: гостиницы, рестораны, кафе. Трудно переоценить масштабы очередного международного проекта. Но для нас это не только инфраструктурный проект – для нас это и возвращение к нашим традициям», – подчеркнул мэр.



По его словам, в программе соревнований запланированы традиционные для Татарстана виды спорта.



«Поэтому мы готовы провести мероприятие на самом высоком уровне. Для нас это не только выступление наших спортсменов из Татарстана, Казани и со всей России. С каждым таким международным проектом уровень наших организаторов растет. Это повышает уровень работы всех, кто задействован в реализации масштабного проекта», – добавил Метшин.