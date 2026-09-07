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Общество 7 сентября 2026 10:39

Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

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Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы!» пройдет в Татарстане во время голосования 18, 19 и 20 сентября. Его участники смогут выиграть смартфоны и автомобили, сообщает ТНВ.

Для участия необходимо в один из трех дней голосования прийти на выборы и сделать фотографию. Среди участников конкурса разыграют 33 смартфона iPhone 17, а главными призами станут три автомобиля Sollers ST8.

Розыгрыш главных призов пройдет на телеканале ТНВ во время телемарафона «Всей семьей на выборы!».

Подробные условия участия в фотоконкурсе и информация о его организаторах опубликованы в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Фото: https://vk.ru/tatarstanalga

#Выборы-2026 #фотоконкурс #розыгрыш призов
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