Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы!» пройдет в Татарстане во время голосования 18, 19 и 20 сентября. Его участники смогут выиграть смартфоны и автомобили, сообщает ТНВ.

Для участия необходимо в один из трех дней голосования прийти на выборы и сделать фотографию. Среди участников конкурса разыграют 33 смартфона iPhone 17, а главными призами станут три автомобиля Sollers ST8.

Розыгрыш главных призов пройдет на телеканале ТНВ во время телемарафона «Всей семьей на выборы!».

Подробные условия участия в фотоконкурсе и информация о его организаторах опубликованы в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Фото: https://vk.ru/tatarstanalga