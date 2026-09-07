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Происшествия 7 сентября 2026 10:51

Житель Хабаровского края задержан за поджог станции связи по заданию ГУР Украины

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Жителя Хабаровского края задержали за поджог станции связи по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как рассказали в ведомстве, мужчина вышел на связь с представителем украинской ГУР и по заданию куратора поджег станцию связи, которая покрывает как войсковые части, так и административные объекты региона. Оплату он получил в криптовалюте.

Возбуждено уголовное дело о госизмене и диверсии. Мужчину взяли под стражу, ему грозит до 25 лет лишения свободы.

#фсб россии #госизмена
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