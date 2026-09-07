Житель Хабаровского края задержан за поджог станции связи по заданию ГУР Украины
Жителя Хабаровского края задержали за поджог станции связи по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Как рассказали в ведомстве, мужчина вышел на связь с представителем украинской ГУР и по заданию куратора поджег станцию связи, которая покрывает как войсковые части, так и административные объекты региона. Оплату он получил в криптовалюте.
Возбуждено уголовное дело о госизмене и диверсии. Мужчину взяли под стражу, ему грозит до 25 лет лишения свободы.