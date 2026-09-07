Глава «Аэрофлота» заявил о готовности законопроекта об овербукинге

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Законопроект, регулирующий овербукинг на авиарейсах, уже согласован. Документ предусматривает защиту прав пассажиров, сообщил журналистам на полях ВЭФ-2026 генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, передают «Ведомости».

«Закон призван вывести из серой зоны ту практику овербукинга, которая на рынке существует, чтобы привести правила компенсации к общему знаменателю, чтобы для пассажира было абсолютно прозрачно, что, если он попал в такую ситуацию, он имеет право и получит компенсацию», – рассказал глава авиакомпании.

По словам Александровского, в настоящее время отдельные авиаперевозчики не выплачивают пассажирам компенсации в случае возникновения ситуации с овербукингом. Он считает такой подход неправильным.

О подготовке соответствующих изменений в законодательстве 30 августа сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Ведомство предлагает официально разрешить практику овербукинга на авиарейсах, одновременно установив правила защиты интересов пассажиров. При этом, как отмечал министр, приоритетом остаются доступность авиаперевозок и соблюдение прав пассажиров.

Законопроектом планируется закрепить возможность выбора формы компенсации. «Это альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее», – перечислял глава ведомства.