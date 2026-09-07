В Татарстане запустили цифрового помощника «Гаиля» по вопросам работы ЗАГС

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

Управление ЗАГС Кабинета Министров Татарстана запустило цифрового помощника «Гаиля», который будет круглосуточно отвечать на вопросы жителей о регистрации актов гражданского состояния и семейных процедурах. Название сервиса переводится с татарского языка как «семья».

Новый интеллектуальный ассистент призван консультировать жителей по вопросам, с которыми они обращаются в органы ЗАГС. Среди них – регистрация рождения ребенка и заключения брака, смена фамилии, получение справок и восстановление документов.

По данным ведомства, только за 2025 год в органы ЗАГС Татарстана обратились более 623 тыс. человек – практически каждый шестой житель республики. В Казани услугами органов ЗАГС воспользовался каждый третий горожанин.

Одновременно растет спрос на получение услуг в цифровом формате. За последние три года доля заявлений, которые поступают в органы ЗАГС онлайн, увеличилась на 11%.

Виртуальный консультант «Гаиля» должен сделать информацию об услугах доступной независимо от времени и местонахождения пользователя. В ведомстве рассчитывают, что такая возможность будет особенно востребована у молодых родителей с детьми и пожилых людей.

Будущим молодоженам цифровой помощник расскажет о порядке подачи заявления в ЗАГС и необходимых документах. Молодые родители смогут получить информацию о регистрации рождения ребенка непосредственно из роддома и оформлении его первых документов.

Кроме того, «Гаиля» будет консультировать жителей по вопросам получения повторных свидетельств и архивных справок, оплаты госпошлины, графика работы органов ЗАГС и предварительной записи на прием.

Обезличенные данные диалогов с цифровым помощником планируют использовать для анализа наиболее частых вопросов жителей Татарстана. Такая статистика позволит определить, какие процедуры вызывают у граждан больше всего затруднений, и учитывать это при их упрощении и разработке новых сервисов.

Цифровой помощник доступен круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. В нем собрана информация по вопросам работы органов ЗАГС, что, по замыслу разработчиков, должно снизить риск получения пользователями устаревших сведений на сторонних ресурсах.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева отметила, что проект направлен на повышение качества услуг органов ЗАГС для жителей республики. Среди его основных преимуществ она назвала оперативность, простоту, доступность и прозрачность. По ее словам, цифрового помощника планируют дорабатывать с учетом обратной связи от пользователей.

Виртуальный консультант «Гаиля» работает на платформе МАКС. Перейти к нему также можно через сайт Управления ЗАГС Кабинета Министров Татарстана.