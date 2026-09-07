Общественным наблюдателям Татарстана напомнили правила поведения на выборах

Общественный наблюдатель – независимый свидетель законности выборов. Его главная задача – наблюдать за процессом, а не вмешиваться в него. Об этом сообщил сегодня член Ассоциации юристов России, член комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Рафаэль Фахрутдинов на обучении общественных наблюдателей в Казани.

Особое внимание спикер уделил территориальной привязке: наблюдатель имеет право работать исключительно на том участке, куда он был направлен. Фахрутдинов также сообщил, что общественные наблюдатели не имеют права выдавать избирателям бюллетени, расписываться за голосующих или заполнять бюллетени по чьей-либо просьбе, организовывать избирательный процесс или помогать комиссии в подсчете голосов, включая перенос ящиков и коробок.

Отдельно был разобран распространенный кейс, когда пожилой избиратель с плохим зрением просит наблюдателя показать, куда поставить галочку. В этой ситуации наблюдателю рекомендуется направить гражданина к председателю участковой избирательной комиссии.

«Наблюдатель – это человек, который смотрит. Мы принципиально не можем вмешиваться в процесс. По любой спорной ситуации отправляйте избирателя к председателю, и вопрос будет решен», – подчеркнул Фахрутдинов.

Также были затронуты правила фото- и видеосъемки: она должна вестись так, чтобы не нарушать тайну голосования и не фиксировать отметки, проставленные избирателем в бюллетене. Спикер предупредил, что даже попытка помочь членам комиссии с организационными вопросами (например, переносом коробок) может быть воспринята неверно и использована для дискредитации наблюдателя, поэтому от таких действий следует воздерживаться.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».