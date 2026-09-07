Жителя Приморья будут судить за убийство тигра

Жителя Приморья будут судить за убийство амурского тигра, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, в сентябре 2025 года мужчина и его сообщники умышленно застрелили из карабина тигра, занесенного в Красную книгу России. Челюсти и конечности животного в дальнейшем продали.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче животных, занесенных в Красную Книгу. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура предъявила обвиняемому гражданский иск на сумму более 1 млн рублей.