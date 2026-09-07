Цены на аренду жилья в районах Казани различаются почти в 1,6 раза

Стоимость аренды квартир в Казани заметно различается в зависимости от района города. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты тематического Поиска Яндекса по квартирам.

Самая высокая стоимость аренды зафиксирована в Вахитовском районе – в среднем 47 тыс. рублей в месяц. Средняя площадь предлагаемых квартир здесь составляет 55,1 кв. метра.

В Ново-Савиновском районе снять квартиру можно в среднем за 35 тыс. рублей, в Советском – за 33 тыс., в Приволжском – за 32 тыс. рублей в месяц.

Более доступные варианты представлены в Московском и Кировском районах – средняя ставка в обоих составляет 30 тыс. рублей. Минимальная стоимость аренды среди районов Казани зафиксирована в Авиастроительном – 29 тыс. рублей в месяц.

При этом средняя площадь арендного жилья также различается. В Ново-Савиновском районе она составляет 45 кв. метров, в Кировском – 44,9 кв. метра, в Приволжском – 40,9 кв. метра. В Авиастроительном районе средняя площадь предлагаемых квартир составляет 37,4 кв. метра.

Как отмечают эксперты, на стоимость аренды влияют расположение жилья, транспортная доступность и развитость инфраструктуры района.

Подробнее о том, чем отличаются рынки жилья в семи районах столицы Татарстана – в материале: «От центра до окраин: сколько стоит жилье в разных районах Казани».