Участник Великой Отечественной войны из Татарстана отметил столетний юбилей

Участник Великой Отечественной войны Рашит Ибрагимов из Казани отметил столетний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Рашит Миннуллович родился в Башкирской АССР, получил среднее образование. До войны работал в колхозе. Воевал на Северном флоте. После войны также работал в колхозе, откуда вышел на заслуженный отдых», – рассказали в пресс-службе.

Рашит Ибрагимов награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени и юбилейными наградами. В настоящее время проживает в семье сына в деревне Ямашурма.