Резник назвал творчество Вани Дмитриенко «ужасным»

Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник резко оценил творчество молодого певца Вани Дмитриенко. Об этом он рассказал в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка».

По словам Резника, его тревожит то, как современные исполнители выстраивают общение с молодой аудиторией.

«Ваня Дмитриенко – это ужасно, он разговаривает с молодежью на своем языке, а язык этот очень простой, примитивный. Это, конечно, удручает», – заявил Резник.

Поэт также рассказал, что ему сложно смотреть некоторые современные телевизионные программы из-за низкого качества представленного в них контента. Его жена Ирина Романова согласилась с мужем и обратила внимание на то, что в развлекательных шоу регулярно появляются одни и те же люди.

«Я иногда включаю шоу-программы – эти песни ужасающие, этот рэп вечный… Это вообще кошмар, паноптикум какой-то», – заключил Илья Резник.