Эксперты допустили сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%

Банк России на заседании в пятницу, 11 сентября, может сохранить ключевую ставку на уровне 14% или снизить ее на 0,25 процентного пункта, сообщил «Татар-информу» ряд экспертов.

«Учитывая складывающуюся ситуацию, на ближайшем заседании Совета директоров ЦБ РФ в качестве базового прогноза можно ожидать сохранения ключевой ставки на текущем уровне, однако сохраняется и вероятность ее повышения на 0,25», – сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Зубенко.

Он отметил, что после июльского заседания ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции до 6-7% и среднегодовой ключевой ставке до 14,5-14,6%. По последним данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении выросла до 6,23%.

«Сохранение ставки на уровне 14% выглядит несколько более вероятным», – считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По ее оценке, Банк России на заседании будет выбирать между паузой и снижением ставки на 25 базисных пунктов. В пользу сохранения ставки говорит усиление проинфляционных рисков: напряженность на рынке бензина, рост цен на топливо, перенос в цены возросших транспортных издержек. Могут сказаться ослабление рубля, высокие инфляционные ожидания и предстоящая индексация коммунальных тарифов.

«На наш взгляд, у Банка России есть две основные опции для заседания 11 сентября, близкие по вероятности: сохранить ставку неизменной на уровне 14% или снизить ставку на 25 базисных пунктов», – сказала главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец.

По ее мнению, оба решения могут сопровождаться осторожной риторикой регулятора. Донец считает, что на решение ЦБ повлияют обсуждение обновленных параметров бюджета и оценка геополитических рисков. При этом на конец года эксперт сохраняет прогноз ключевой ставки на уровне 13,5%.