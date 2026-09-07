Татарстан представил инвестиционный потенциал на AIM Congress в Дубае

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Татарстан представил инвестиционный потенциал на инвестиционном форуме AIM Congress, который проходит 7–9 сентября в Дубае. Фото стенда «Татар-информу» прислала пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Стенд республики выполнен в национальной стилистике: в зеленых и золотых тонах с традиционными татарскими орнаментами. Гостей встречают представители Татарстана в национальных татарских костюмах и угощают чак-чаком.

Посетителям рассказывают о грядущих деловых событиях в Татарстане, в том числе о Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», который запланирован на май 2027 года.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

В работе AIM Congress принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, который участвовал в открытии форума. В своем выступлении он рассказал об инвестиционном потенциале Татарстана и пригласил участников познакомиться со стендом региона.

От Татарстана в форуме также участвует руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Ежегодный инвестиционный форум (AIM Congress) считается ведущей инвестиционной платформой на Ближнем Востоке. Татарстан принимает участие в мероприятии с момента его основания в 2015-м.