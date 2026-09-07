Общественным наблюдателям Татарстана рекомендовали использовать видеофиксацию

Важным инструментом общественного контроля на предстоящих выборах в сентябре в Татарстане станет фото– и видеофиксация. Об этом сообщил сегодня член Ассоциации юристов России, член комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Рафаэль Фахрутдинов на обучении общественных наблюдателей в Казани.

Он рекомендовал общественным наблюдателям в любой нестандартной ситуации незамедлительно начинать съемку.

«Ваша съемка может стать доказательной базой. Кроме того, даже подготовленный провокатор под камерой ведет себя сдержаннее», – отметил эксперт.

В дни голосования в Татарстане будут работать тысячи общественных наблюдателей, призванных обеспечить легитимность выборов.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».