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Общество 7 сентября 2026 11:25

Общественным наблюдателям Татарстана рекомендовали использовать видеофиксацию

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Важным инструментом общественного контроля на предстоящих выборах в сентябре в Татарстане станет фото– и видеофиксация. Об этом сообщил сегодня член Ассоциации юристов России, член комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Рафаэль Фахрутдинов на обучении общественных наблюдателей в Казани.

Он рекомендовал общественным наблюдателям в любой нестандартной ситуации незамедлительно начинать съемку.

«Ваша съемка может стать доказательной базой. Кроме того, даже подготовленный провокатор под камерой ведет себя сдержаннее», – отметил эксперт.

В дни голосования в Татарстане будут работать тысячи общественных наблюдателей, призванных обеспечить легитимность выборов.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

#Выборы-2026 #общественные наблюдатели #Общественная палата РТ
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