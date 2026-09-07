Первые осенние сельхозярмарки пройдут в Казани 12 сентября

Первые осенние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани 12 сентября, торговля будет организована еженедельно по субботам на 14 площадках во всех районах города. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

«На ярмарках съедутся производители из большинства районов республики, а также крупные агропредприятия: такие как "Татпотребсоюз", тепличный комбинат "Майский", холдинг "Ак Барс", птицефабрики и другие хозяйства», – рассказал он.

Фазылянов добавил, что вместе с администрациями районов Казани были проведены работы по содержанию торговых мест в надлежащем состоянии и благоустройству прилегающих территорий. На ярмарках будет организована охрана общественного порядка и безопасности дорожного движения, а также созданы условия для проверки ветеринарно-санитарных требований.

«Для наших сельчан осенние ярмарки – это прямой выход на рынок без лишних посредников. Для наших горожан – это возможность приобрести свежую сельхозпродукцию прямо с грядки. Это гарантия качества и доступности. Но наша задача остается неизменной: обеспечить связку поле-прилавок-стол и создать комфортные условия для реализации продукции. Хлеб всему голова», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.