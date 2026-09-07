В Харьковской области Армия России окружила 1,7 тыс. бойцов ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области. В настоящее время в окружении находится около 1,7 тыс. боевиков», – рассказали в военном ведомстве.

За последние сутки противник потерял 40 бойцов, боевую бронированную машину, два пикапа и три квадроцикла. Попыток вырваться из окружения ВСУ не предпринимали.