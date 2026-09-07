Экономист Колташов предположил, что ЦБ оставит ключевую ставку без изменений

На предстоящем заседании Банк России возьмет паузу и оставит ставку без изменений. Об этом в комментарии «Татар-информу» заявил директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов

«Я думаю, что Банк России примет консервативное решение, он не изменит ставку на ближайшем заседании», – считает Колташов.

По его мнению, продолжению снижения ставки могут помешать произошедшее в последнее время ослабление рубля и усиление инфляционного давления на экономику за лето на фоне ситуации на топливном рынке. Дополнительным фактором экономист считает предстоящее в октябре повышение тарифов.

Банк России на заседании 11 сентября может сохранить ключевую ставку на уровне 14% или снизить ее на 0,25 процентного пункта. Опрошенные «Татар-информом» эксперты разошлись в оценках предстоящего решения регулятора. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».