АдГ одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 43,8% голосов на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, заняв первое место. Такие данные после обработки всех бюллетеней приводит региональная избирательная комиссия.

Голосование состоялось накануне. В выборах участвовали 16 партий и 398 кандидатов, явка составила 77,8%.

Второе место занял Христианско-демократический союз (ХДС), получивший 17,2% голосов. Далее расположились Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 9,3%, «Зеленые» – 8,9%, Левая партия – 8,6% и «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) – 5,3%.

Согласно предварительному распределению мандатов, АдГ получит 39 мест в ландтаге, ХДС – 15. У СДПГ, Левой партии и «Зеленых» будет по восемь депутатов, еще пять мандатов достанутся ССВ.

Результат АдГ стал лучшим для партии на региональных выборах в Германии за всю ее историю. В ходе кампании кандидат на пост премьер-министра земли от АдГ Ульрих Зигмунд выступал против поддержки Киева и антироссийских санкций, а также призывал возобновить поставки газа из России. Политик называл Украину «коррумпированной».

По оценке Politico, успех АдГ отражает проблемы с национальным самоощущением и последствиями политики воссоединения Германии. Партия использовала лозунг «мирной революции» 1989 года Wir sind das Volk («Мы народ»), связав его с критикой действующего федерального правительства. Издание также отмечает, что риторика Зигмунда привлекает избирателей, которые «чувствуют себя чужими в собственной стране».

При этом ХДС канцлера Фридриха Мерца показал в Саксонии-Анхальт один из самых низких результатов за всю историю партии в этой земле – 17,2%. ССВ впервые преодолел пятипроцентный барьер и прошел в ландтаг.

Следующие выборы в двух немецких землях – Берлине и Мекленбурге – Передней Померании – намечены на 20 сентября. Согласно опросам, в Мекленбурге – Передней Померании АдГ также лидирует, получая 35–37% поддержки. На общенациональном уровне правую партию готовы поддержать 28% граждан, тогда как рейтинг блока ХДС/ХСС составляет 21%.

На последних выборах в бундестаг АдГ получила 20,8% голосов и заняла второе место. Партия опередила СДПГ, которую на тот момент возглавлял канцлер Олаф Шольц, – социал-демократов поддержали 16,4% избирателей. Победу тогда одержал консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.

В мае прошлого года АдГ признали правоэкстремистской партией на территории ФРГ. Основанием стали выявленные внутри организации представления, которые, по оценке властей, не соответствовали демократическим принципам. Ранее правоэкстремистскими уже признавались отдельные региональные отделения партии, в том числе в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.