Минниханов пригласил бизнес ОАЭ на KazanForum в следующем году

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом и генеральным директором Дубайских палат Мохаммедом Али Рашедом Лутой. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Стороны обсудили развитие деловых связей между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Минниханов отметил, что Татарстан готов расширять поставки своей продукции в ОАЭ. Речь идет, в частности, о технике, транспортных средствах, нефтехимической продукции и других товарах. По его словам, значительная часть проектов в республике реализуется совместно с иностранными партнерами.

«Ежегодной федеральной стратегической площадкой для укрепления экономических и культурных связей с исламским миром стал Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". Приглашаем Вас и эмиратский бизнес на данное мероприятие в следующем году», – обратился Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Мохаммед Али Рашед Лута, в свою очередь, отметил важность встречи с Раисом Татарстана.

«Мы знаем, что у Вас близкие отношения с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, мы о Вас наслышаны. В том числе много положительных отзывов слышали про KazanForum», – отметил президент и генеральный директор Дубайских палат.

Дубайские палаты являются одним из ключевых институтов поддержки бизнеса в эмирате и одним из старейших деловых объединений ОАЭ.