Минниханов пригласил бизнес ОАЭ на KazanForum в следующем году
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом и генеральным директором Дубайских палат Мохаммедом Али Рашедом Лутой. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Стороны обсудили развитие деловых связей между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Минниханов отметил, что Татарстан готов расширять поставки своей продукции в ОАЭ. Речь идет, в частности, о технике, транспортных средствах, нефтехимической продукции и других товарах. По его словам, значительная часть проектов в республике реализуется совместно с иностранными партнерами.
«Ежегодной федеральной стратегической площадкой для укрепления экономических и культурных связей с исламским миром стал Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". Приглашаем Вас и эмиратский бизнес на данное мероприятие в следующем году», – обратился Рустам Минниханов.
Мохаммед Али Рашед Лута, в свою очередь, отметил важность встречи с Раисом Татарстана.
«Мы знаем, что у Вас близкие отношения с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, мы о Вас наслышаны. В том числе много положительных отзывов слышали про KazanForum», – отметил президент и генеральный директор Дубайских палат.
Дубайские палаты являются одним из ключевых институтов поддержки бизнеса в эмирате и одним из старейших деловых объединений ОАЭ.