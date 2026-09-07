«Рубин» примет «Ахмат» в матче 7-го тура Премьер-лиги

Фото: rubin-kazan.ru

На «Ак Барс Арене» сегодня пройдет матч 7 тура Российской Премьер-лиги, в котором казанский «Рубин» встретится с грозненским «Ахматом». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Обе команды подходят к игре с разных позиций в турнирной таблице. «Рубин» после шести туров набрал 9 очков (две победы, три ничьи, одно поражение) и занимает восьмое место. «Ахмат» расположился на 12-й строчке с 6 очками (одна победа, три ничьи, два поражения).

Главный тренер «Рубина» Франк Артига в преддверии матча высоко оценил соперника, отметив его усиление в межсезонье: «Ахмат – одна из тех команд, которые наиболее активно вложились в усиление своего состава. У них очень сильный подбор исполнителей. Это Максим Самородов и Лечи Садулаев. Поэтому матч против такого соперника не будет простым».

При этом казанцы имеют положительную статистику в очных встречах на своем поле: «Рубин» не проигрывает «Ахмату» в Казани с 2017 года, одержав четыре победы подряд. В предыдущем туре «Рубин» дома обыграл махачкалинское «Динамо» (3:1), а «Ахмат» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3).