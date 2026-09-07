Владельцы Пушкинских карт за год потратили в Казани 110 млн рублей

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С сентября прошлого года жители Казани в возрасте от 14 до 22 лет приобрели билеты в кино, музеи и на спектакли по Пушкинской карте на 110 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления культуры исполкома Казани Алия Загидуллина.

По ее словам, за прошедший год было приобретено более 230 тыс. билетов в учреждения культуры города. Всего же мероприятий, на которые можно было купить билет по Пушкинской карте, прошло более 1,3 тыс.

Пушкинская карта – это специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, на которую государство зачисляет деньги для бесплатного посещения музеев, театров, выставок и кино. В 2026 году номинал составил 5 тыс. рублей, из которых 2 тыс. можно было потратить на билеты в кино.

«Сама идея Пушкинской карты великолепна. Когда у тебя на карточке лежат деньги и ты идешь и осознанно делаешь выбор, это дорогого стоит, и это выбор в пользу культуры», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.