На дорожные работы в Казани направлено свыше 27 млрд рублей

На дорожные работы в Казани в 2026 году было направлено свыше 27 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил председателя комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров.

По его словам, эта сумма включает в себя: 18,2 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети, 890 млн рублей на работы по сетям ливневой канализации, 3,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 4,6 млрд рублей на реализацию программы «Наш двор».

Всего же в Казани на 2026 год запланирован ремонт 204 участков дорог общей протяженностью более 100 километров.

Ремонт дорог соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.