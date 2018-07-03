Минниханов проплывет полтора километра в заплыве SVIYAGA SWIM-2018

Заплыв на открытой воде в акватории Свияги состоится 7 июля.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в заплыве на открытой воде SVIYAGA SWIM-2018, сообщает пресс-атташе серии спортивных соревнований TIMERMAN Ольга Камардина.

Заплыв в акватории Свияги состоится 7 июля, участники первого старта выйдут на старт в 10.30. Помимо Рустама Минниханова в заплыве также планируют участвовать бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров и глава Зеленодольского района Александр Тыгин.

Участники будут состязаться в двух дистанциях: 3,5 и 1,5 км, лидер республики выбрал для себя второй старт. Маршрут будет пролегать вокруг острова-града Свияжск.

Всего для участия в SVIYAGA SWIM-2018 зарегистрировались более 150 спортсменов в возрасте 18 — 75 лет. Вместе с Рустамом Миннихановым поплывут не только спортсмены из Татарстана, но и из Санкт-Петербурга, Самарской области, Башкортостана, Чувашии и других регионов России.

Участники заплыва могут использовать любой стиль плавания, а также отдыхать, стоя на дне или держась за буй. Победителей определят как в абсолютном зачете, так и по возрастным категориям. Кроме того, каждый, кто придет к финишу, получит памятную медаль с уникальным дизайном.

Заплыв SVIYAGA SWIM-2018 — первое соревнование на открытой воде татарстанского бренда TIMERMAN. Бренд проводит соревнования в пяти видах спорта — плавании, триатлоне, беге, лыжных гонках и велоспорте — в течение всего года на территории республики.