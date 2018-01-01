МВД РТ просит жителей и гостей Казани быть предельно внимательными во время матчей FIFA-2018

Правоохранители призывают граждан проявлять повышенное внимание к подозрительным вещам, предметам и автомобилям.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). МВД РТ просит жителей и гостей Казани быть предельно внимательными во время проведения матчей ЧМ по футболу FIFA-2018, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Правоохранительные органы республики призывают граждан быть бдительными и проявлять особое внимание к подозрительным вещам, предметам и автомобилям, особенно в местах массового скопления людей.

Необходимо обращать пристальное внимание к подозрительным людям, которые проявляют повышенный интерес к спортивным объектам и участникам мондиаля, а также просят пронести что-либо на стадионы или другие объекты чемпионата.

Сотрудники МВД напоминают, что об указанных случаях необходимо срочно сообщить по телефону Единой диспетчерской службы 112.

Анонимно предоставить информацию можно по дежурным номерам служб МВД и Управления ФСБ России по Республике Татарстан.

МВД по Республике Татарстан: 291-35-28, 291-23-40, 291-24-40, 291-20-02.

УФСБ России по Республике Татарстан: 231-45-55.

Многоканальный телефон УФСБ России по Республике Татарстан: 231-49-00.