Егор Дружинин расскажет казанской молодежи о творчестве и выгорании на работе
В Казани на площадке «Дома Знаний» пройдет открытая встреча молодежи с актером, режиссером и хореографом, заслуженным артистом России Егором Дружининым. Он выступит в качестве лектора Российского общества «Знание».
Участники обсудят с ним, как избежать профессионального выгорания и сохранить себя в творчестве, совмещать управленческие задачи с работой на сцене и воспитывать в детях интерес к окружающему миру, а не только стремление к результату.
Встреча пройдет в формате открытого диалога: гости смогут задать Дружинину вопросы, поделиться сомнениями и обсудить с ним разные темы. Артист расскажет о своей философии «ритма успеха», источниках вдохновения и о том, как находит силы для новых постановок и сохраняет интерес к насыщенной творческой жизни.
Отдельное внимание уделят многозадачности, современному образованию, использованию искусственного интеллекта в креативных индустриях и влиянию социальных сетей на развитие танцевальных направлений.
Дружинин также поделится мнением о том, почему после обучения актерскому мастерству важны не столько диплом, сколько практический опыт и уважение к коллегам. Кроме того, он расскажет, как детские воспоминания, связанные с цветами и запахами, могут стать источником вдохновения на всю жизнь.
Участие во встречах Российского общества «Знание» бесплатное. Для посещения необходимо заранее зарегистрироваться на сайте организации.