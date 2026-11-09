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Общество 9 ноября 2026 14:21

Егор Дружинин расскажет казанской молодежи о творчестве и выгорании на работе

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В Казани на площадке «Дома Знаний» пройдет открытая встреча молодежи с актером, режиссером и хореографом, заслуженным артистом России Егором Дружининым. Он выступит в качестве лектора Российского общества «Знание».

Участники обсудят с ним, как избежать профессионального выгорания и сохранить себя в творчестве, совмещать управленческие задачи с работой на сцене и воспитывать в детях интерес к окружающему миру, а не только стремление к результату.

Встреча пройдет в формате открытого диалога: гости смогут задать Дружинину вопросы, поделиться сомнениями и обсудить с ним разные темы. Артист расскажет о своей философии «ритма успеха», источниках вдохновения и о том, как находит силы для новых постановок и сохраняет интерес к насыщенной творческой жизни.

Отдельное внимание уделят многозадачности, современному образованию, использованию искусственного интеллекта в креативных индустриях и влиянию социальных сетей на развитие танцевальных направлений.

Дружинин также поделится мнением о том, почему после обучения актерскому мастерству важны не столько диплом, сколько практический опыт и уважение к коллегам. Кроме того, он расскажет, как детские воспоминания, связанные с цветами и запахами, могут стать источником вдохновения на всю жизнь.

Участие во встречах Российского общества «Знание» бесплатное. Для посещения необходимо заранее зарегистрироваться на сайте организации.

#общество знание #лекция
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