Реставратор из Казахстана рассказал, что скрывает древнее дерево

Органические находки для ученых иногда ценнее золота. Об этом сообщил сегодня на международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения и музеефикации водонасыщенного археологического дерева» в Казани руководитель научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» из Казахстана Крым Алтынбеков.

«Любой артефакт – это свидетель, носитель информации. Благодаря этим артефактам мы можем говорить, было [ли что-то] или не было», – заявил реставратор, объясняя журналистам, зачем древние предметы достают из земли и спасают от разрушения.

По словам ученого, металл, золото и камень сохраняются хорошо, а вот органика – дерево, кожа, ткань – быстро разлагается, и мало кто из исследователей добирается до изделий из нее. Между тем именно такие находки могут включать надписи, изображения и рисунки – «письмо, которое можно прочитать».

«Дерево – строительный материал, орудия труда, быта, украшения. И, изучая его, мы видим другую картину, нежели то, что предполагали историки. Здесь материалы говорят сами за себя», – подчеркнул Алтынбеков.

Он напомнил, что евразийские степи – от Алтая до Дуная – были домом для кочевых народов, оставивших огромный след в культуре, искусстве и торговле. Благодаря одомашниванию коней и продвижению по Великому шелковому пути из Китая в Европу здесь встретились цивилизации запада и востока Евразии, породив самобытную культуру.

В качестве ярких примеров исследователь упомянул найденные в Казахстане артефакты, датированные VI–III веками до нашей эры: горелое дерево и гребень, на котором запечатлено одно из сражений войны между персами и сарматами. Такие артефакты рассказывают о передвижении повозок и колесниц, о повседневности людей вообще.

«Каждый раз, когда проходят конференции, каждый ученый делится своим открытием. Сегодня будет много докладов про мокрое и сухое дерево, и я считаю, что мы увидим еще новые открытия», – заключил Крым Алтынбеков.

Работа конференции продлится до 13 ноября. Ее организатором выступает Институт археологии имени Халикова Академии наук РТ при поддержке Международного института центральноазиатских исследований.

В мероприятии принимают участие представители восьми стран – России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Индии, Египта и Монголии, а также специалисты более чем из 20 регионов РФ.