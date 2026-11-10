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Общество 10 ноября 2026 09:35

Горячая линия по вопросам ЖКХ пройдет в Татарстане 11 ноября

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Жители Татарстана смогут обратиться на телефонную горячую линию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты будут принимать обращения 11 ноября с 10:00 до 14:00.

Граждане смогут сообщить о перебоях и ненадлежащем качестве коммунальных услуг, в том числе отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Также на горячую линию можно обратиться по вопросам неправильного начисления платы за ЖКУ, неудовлетворительного содержания общего имущества многоквартирных домов, бездействия управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, а также несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов.

Звонки принимают по телефону (843) 236-00-71. Сообщения можно направить в мессенджер «Макс» по номеру +7 965 593-86-64.

Консультации проведут Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, представители прокуратуры республики, Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, исполкома Казани, Госжилинспекции РТ, Госкомитета РТ по тарифам, а также ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций.

#горячая линия #ЖКХ
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