Народный фронт обработал рекордные 3,2 млн обращений граждан

Руководитель Народного фронта Михаил Кузнецов 5 ноября принял участие в совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства. Темой встречи стали промежуточные итоги работы с обращениями граждан, поступившими в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2025 году, а также подготовка к Прямой линии в этом году.

По поручению главы государства Народный фронт следит за рассмотрением более 3,2 млн обращений. Как отметил Кузнецов, это рекордное количество вопросов с начала проведения Прямой линии. Сейчас рассмотрен 81% вопросов, треть решена положительно, остальные остаются на контроле. 50% обратившихся подтвердили, что довольны тем, как решился их вопрос.

Среди каналов приема обращений в прошлом году появился национальный мессенджер МАКС – через него поступило почти 600 тыс. сообщений. В работе активно используется искусственный интеллект: «ГигаЧат» от Сбера стал надежным помощником в приеме и отработке обращений.

На основании наиболее чувствительных обращений граждан правительством были приняты системные федеральные решения, которые касаются и жителей Татарстана: более 40 тыс. многодетных семей с незначительным превышением по доходам начислено единое пособие; 1,5 млн работающих родителей получили семейную выплату с пересчетом НДФЛ по ставке 6%; сервисы непрерывного мониторинга глюкозы включены в «белые списки» и теперь доступны при ограничениях интернета; горизонт записи к врачу через госуслуги расширен за пределы 14 дней; объем звонков телефонных мошенников снизился более чем на 40%.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам военной медицины. Только единицы гражданских медицинских вузов имеют военные учебные центры, а выпускники после шести лет обучения и ординатуры получают повестку, что прерывает становление врача; увеличение числа таких центров даст возможность сформировать дополнительный резерв военных медиков. В Татарстане этот вопрос уже решается: в Казанском государственном медицинском университете спустя 18 лет возрождают военную кафедру. Первый набор составит 44 студента, обучение начнется в феврале 2027 года, а по окончании выпускники получат звание лейтенанта медицинской службы запаса. Это возвращение к традициям казанской военно-полевой хирургической школы, известной во всем мире.

В работе у правительства также находятся поручения по разработке критериев передачи автодорог с регионального на федеральный уровень и обратно, а также по льготной ипотеке для многодетных на дома старше 20 лет. Там, где существующие государственные механизмы не помогают, Народный фронт ищет нестандартные решения: по обращениям многодетных мам о мобильности удалось договориться с автошколами Сибири – бесплатное обучение вождению теперь доступно в Омске, Красноярске, Новосибирске и других городах Сибирского федерального округа. Без затрат государственного бюджета появилась отдельная мера поддержки, и есть намерение масштабировать ее на всю страну. В Крыму на основании обращений Прямой линии сформировано 30% годовой программы по благоустройству на 2026 год.

В завершение Кузнецов поблагодарил Президента за поручение по работе с обращениями Прямой линии, отметив, что для команды Народного фронта нет ничего более значимого, чем возможность помогать такому количеству граждан.

Президент ответно поблагодарил Кузнецова и Народный фронт за подготовленную справку по промежуточным итогам работы с обращениями на Прямую линию 2025 года и поручил докладывать о возникающих сложностях для своевременного реагирования.