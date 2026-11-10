Руководитель проекта «Аулак ой»: В регионах интерес к открытому уроку даже выше

Интерес к открытому уроку «Аулак өй» среди татар, проживающих в регионах России, даже выше, чем в Татарстане. Об этом в программе «7 дней плюс» на телеканале ТНВ рассказала ведущей Ильзире Юзаевой автор и руководитель проекта Сария Закирова.

«Мы были в Перми, в Пензенской области, в Мордовии, в Нижнем Новгороде два раза, в Санкт-Петербурге. В регионах стараются даже больше! Потому что у нас в Татарстане много мероприятий, мы к этому привычны, нас ничем не удивить. А там для них это новизна, и они очень активно включаются», – подчеркнула инициатор проекта.

Сария Закирова привела в пример, что в Петербурге изначально желание участвовать в состязании изъявили четыре команды, две – из школы №146 имени Мусы Джалиля. Но за неделю до мероприятия стало известно, что к открытому уроку хочет присоединиться еще одна команда – ее участники узнали о нем из интернета.

Автор идеи состязания, предполагающего в том числе представление традиционных обрядов, также обратила внимание на то, что обычаи татар разнятся в зависимости от того, где они проживают.

«В каждом регионе у татар свои песни, свои обряды, свои танцы. Они показывают предисловие: объясняют, откуда взялась эта песня, какая история за ней стоит. Например, девушку выдавали замуж, или какая-то трагедия произошла, и появилась такая традиция», – заметила Сария Закирова. И добавила, что, на ее взгляд, по традициям, которые актуализируют участники «Аулак өй», можно было бы написать книгу.