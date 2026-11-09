Назип Хазипов оценил работу социальных объектов Муслюмовского района

Заместитель председателя Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов посетил с рабочей поездкой Муслюмовский район. По поручению председателя Государственного Совета он осмотрел Центральную районную больницу, политехнический техникум и другие социальные объекты муниципалитета. В поездке его сопровождал глава района Альберт Хузин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Одной из главных тем встречи с коллективом Муслюмовской центральной районной больницы стали кадровые вопросы. Штат учреждения насчитывает 291 сотрудника, в том числе 39 врачей и 171 специалиста среднего медицинского персонала. Врачебные должности укомплектованы на 73,5% – это выше среднереспубликанского показателя, который составляет 70,5%. Укомплектованность средним медицинским персоналом достигает 103,2%.

Главный врач больницы Дамир Сулейманов рассказал, что для привлечения и закрепления медицинских работников в районе используют меры государственной поддержки. В 2026 году выплаты по федеральным программам получили два специалиста: врач по программе «Земский доктор» – 1,5 млн рублей, фельдшер по программе «Земский фельдшер» – 750 тыс. рублей.

Кроме того, по инициативе главы района медикам предоставляют служебное и арендное жилье. Сейчас на таких условиях жильем обеспечены четыре врача.

Значительную помощь больнице оказывают благотворители. Предприятие «Агромастер» выделило средства на покупку оборудования экспертного класса: аппарата УЗИ и стоматологической установки. Также на эти деньги приобрели автомобиль «Газель» для перевозки пациентов на гемодиализ в Набережные Челны и капитально отремонтировали помещения для установки тяжелого диагностического оборудования – компьютерного томографа, маммографа и флюорографа.

Общая сумма благотворительной помощи превысила 25 млн рублей.

Помимо этого, в 2023 году по национальному проекту «Здравоохранение» больница получила компьютерный томограф. Позднее для учреждения приобрели маммограф и флюорографический комплекс.

Глава района Альберт Хузин сообщил, что в 2021 году в муниципалитете запустили программу «Пятилетка здоровья». Она направлена на популяризацию здорового образа жизни, модернизацию системы здравоохранения, ремонт больниц и зданий фельдшерско-акушерских пунктов, а также создание условий для активного долголетия жителей.

В Муслюмовском политехническом техникуме Назип Хазипов осмотрел учебные аудитории. Здесь готовят механизаторов, сварщиков, кондитеров, водителей и других специалистов. Сейчас в техникуме учатся 219 студентов. Многие из них приезжают из соседних Актанышского, Мензелинского и Сармановского районов.

По словам Альберта Хузина, для иногородних студентов необходимо построить общежитие. Техническое задание на проектирование двухэтажного здания на 100 мест уже подготовили. Его согласовали с Министерством образования и науки Татарстана, сейчас документ находится на утверждении в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Еще одна проблема района – отсутствие центральной канализации на центральных улицах села Муслюмово. Альберт Хузин рассказал об этом Назипу Хазипову на рабочем совещании в районной администрации.

Без централизованной системы водоотведения остаются 11 многоквартирных домов и 36 социальных объектов. Среди них – школа, три детских сада, здание администрации и другие социально-культурные учреждения. Сейчас там используют индивидуальные септики.

В 2026 году для решения проблемы разработали проектно-сметную документацию. Чтобы начать работы в 2027 году, району необходимо добиться включения объекта в федеральную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Муслюмовский район также участвует в национальных проектах и республиканских программах. В 2024–2026 годах капитально отремонтировали мост через реку Ик и заасфальтировали дороги в селах Михайловка, Старый Варяш и Муслюмово. В этом году работы по асфальтированию провели в Верхнем Табыне, Старых Карамалах и Катмыше. По федеральному проекту «Чистая вода» построили и заменили сети водоснабжения, а также отремонтировали водонапорную башню.

Во время поездки Назип Хазипов возложил цветы к памятнику Габдулле Тукаю. Его открыли в селе Муслюмово в конце октября этого года к 140-летию со дня рождения татарского поэта.

Подводя итоги визита, Хазипов отметил положительные изменения в районе, который посещал неоднократно. Он напомнил, что местные предприятия одними из первых начали развивать подсобные хозяйства и гусеводство. По его словам, сейчас район занимает лидирующие позиции в республике по темпам роста.

При этом депутат обратил внимание на вопросы, которые требуют дополнительной проработки. Он сообщил, что доложит председателю парламента о результатах поездки и выразил уверенность, что район получит поддержку руководства Татарстана.