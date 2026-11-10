Штрафы за неисполнение решений антитеркомиссий могут вырасти в Татарстане

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин представил депутатам Госсовета республики законопроект о повышении штрафов за неисполнение решений антитеррористических комиссий.

Эти решения определяют меры по защите объектов и граждан: от усиления охраны и контроля доступа до профилактики угроз, в том числе атак беспилотников. Эффективность таких мер зависит от того, насколько строго организации и граждане соблюдают установленные требования.

Загидуллин отметил, что, судя по практике применения закона, действующие штрафы уже не оказывают достаточного сдерживающего воздействия.

Поправки касаются статьи 2.15 Кодекса Татарстана об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность за неисполнение решений Антитеррористической комиссии республики и антитеррористических комиссий муниципальных образований. Соответствующие нормы включили в кодекс в 2018 году, однако, по словам министра, нынешние размеры штрафов больше не обеспечивают необходимого профилактического эффекта.

Загидуллин привел статистику: в 2023 году по этой статье составили один протокол об административном правонарушении, а в 2025-м – уже десять. При этом более 65% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которых привлекли к ответственности, повторно допускают аналогичные нарушения.

Законопроект предлагает увеличить штрафы по аналогии со статьей 2.21 КоАП Татарстана, которая устанавливает ответственность за несоблюдение требований режима базовой готовности. В случае принятия поправок штраф для граждан составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Сейчас максимальный штраф для организаций по статье 2.15 не превышает 50 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает единые размеры штрафов за неисполнение решений республиканской и муниципальных антитеррористических комиссий. Загидуллин пояснил, что нарушения решений комиссий муниципальных районов и городских округов Татарстана представляют не меньшую общественную опасность, чем неисполнение решений комиссии республики.