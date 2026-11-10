В России расширили перечень товаров, запрещенных к госзакупкам из-за рубежа

Правительство России расширило перечень товаров, на которые распространяется запрет закупать иностранную продукцию по постановлению №1875. Новые ограничения коснутся свинцовых аккумуляторов и нескольких видов мебели, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

С 1 января 2027 года запрет начнет действовать в отношении свинцовых аккумуляторов, за исключением тех, которые используют для запуска поршневых двигателей (ОКПД 2 27.20.22).

С 1 июля 2027 года ограничения распространятся на мебель для офисов и предприятий торговли (31.01.1), кухонную мебель (31.02.10), деревянную мебель для спальни, столовой и гостиной (31.09.12), а также деревянную мебель, не включенную в другие группировки (31.09.13).

Эти товары перенесут из приложения №2 к постановлению №1875, которое устанавливает ограничения на закупку иностранной продукции, в приложение №1, предусматривающее прямой запрет на такие закупки.

Кроме того, с 1 июля 2027 года изменятся условия, при которых запрет не применяется. Они предусмотрены подпунктом «и» пункта 5 постановления №1875.