news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 10 ноября 2026 16:06

Новую концепцию речпорта Казани планируют представить в 2027 году

Читайте нас в
Новую концепцию речпорта Казани планируют представить в 2027 году
Речной порт Казани в 2023 году
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана разрабатывают новую концепцию речного порта, представить которую планируют уже в следующем, 2027 году. По предварительным данным, она будет включать удлинение пассажирского причала, строительство зданий касс и офиса «Флота РТ», а также обновление главного здания, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

По его словам, сейчас Минстрой Татарстана и проектировщики решают, как поступить с главным зданием – можно ли его восстановить или отремонтировать, либо потребуется другое решение.

Что же касается пассажирского причала, то его планируют удлинить за счет грузового. Как отметил министр, сейчас этот причал принимает почти вдвое больше судов, чем вмещает, из-за чего многие суда стоят на якоре.

«Эта зона также включает в себя и “Локомотив”, где встают маломерные суда. Комплексный подход – единственно верный. Думаю, что к 2027 году мы увидим новую концепцию развития», – заключил Фарит Ханифов.

Еще в начале 2025 года глава Миндортранса РТ анонсировал планы увеличить длину пассажирского причала речпорта Казани на 200 метров, чтобы принимать больше судов с туристами.

читайте также
Пассажирский причал в речпорту Казани планируют увеличить на 200 метров
#речной порт #Казань #Фарит Ханифов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Новые профессии и зарплаты до 350 тысяч: как ИИ меняет рынок труда Татарстана

Новые профессии и зарплаты до 350 тысяч: как ИИ меняет рынок труда Татарстана

10 ноября 2026

Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры по Украине

9 ноября 2026
Новости партнеров