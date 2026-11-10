Новую концепцию речпорта Казани планируют представить в 2027 году

Речной порт Казани в 2023 году

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В столице Татарстана разрабатывают новую концепцию речного порта, представить которую планируют уже в следующем, 2027 году. По предварительным данным, она будет включать удлинение пассажирского причала, строительство зданий касс и офиса «Флота РТ», а также обновление главного здания, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

По его словам, сейчас Минстрой Татарстана и проектировщики решают, как поступить с главным зданием – можно ли его восстановить или отремонтировать, либо потребуется другое решение.

Что же касается пассажирского причала, то его планируют удлинить за счет грузового. Как отметил министр, сейчас этот причал принимает почти вдвое больше судов, чем вмещает, из-за чего многие суда стоят на якоре.

«Эта зона также включает в себя и “Локомотив”, где встают маломерные суда. Комплексный подход – единственно верный. Думаю, что к 2027 году мы увидим новую концепцию развития», – заключил Фарит Ханифов.

Еще в начале 2025 года глава Миндортранса РТ анонсировал планы увеличить длину пассажирского причала речпорта Казани на 200 метров, чтобы принимать больше судов с туристами.