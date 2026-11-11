news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 11 ноября 2026 01:29

Пловец Минаков выиграл золото на ЧР в Санкт-Петербурге

Читайте нас в
Пловец Минаков выиграл золото на ЧР в Санкт-Петербурге
Фото: minsport.tatarstan.ru

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде. Сегодня медали разыгрывались у мужчина на дистанции 100 метров баттерфляем.

Победу одержал представитель Татарстана Андрей Минаков – он проплыл за 49,62 секунды. Вторым стал Евгений Шиловский – 49,63 секунды Бронза у Романа Шевлякова – 49,94 секунды.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде является отбором на декабрьский чемпионат мира в Китае. И проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Новые профессии и зарплаты до 350 тысяч: как ИИ меняет рынок труда Татарстана

Новые профессии и зарплаты до 350 тысяч: как ИИ меняет рынок труда Татарстана

10 ноября 2026
Татарстанцы старше 70 лет все чаще слушают музыку и играют онлайн в сети Билайна

Татарстанцы старше 70 лет все чаще слушают музыку и играют онлайн в сети Билайна

10 ноября 2026
Новости партнеров