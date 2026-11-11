Пловец Минаков выиграл золото на ЧР в Санкт-Петербурге

Фото: minsport.tatarstan.ru

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде. Сегодня медали разыгрывались у мужчина на дистанции 100 метров баттерфляем.



Победу одержал представитель Татарстана Андрей Минаков – он проплыл за 49,62 секунды. Вторым стал Евгений Шиловский – 49,63 секунды Бронза у Романа Шевлякова – 49,94 секунды.



Чемпионат России по плаванию на короткой воде является отбором на декабрьский чемпионат мира в Китае. И проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября.