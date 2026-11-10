Межрегиональный проект «Аулак ой» каждый год объединяет 5 тыс. детей

Всероссийский открытый урок «Аулак өй», которому в этом году исполняется пять лет, объединяет примерно 5 тыс. детей ежегодно. Об этом в программе «7 дней плюс» на телеканале ТНВ рассказала ведущей Ильзире Юзаевой автор и руководитель проекта Сария Закирова.

Инициатива нацелена не на то, чтобы просто заставить детей читать, а на то, чтобы привить любовь к национальной литературе, традициям и истории через игру, соревнование и живое общение.

«Это всероссийский открытый урок. Мы даем домашнее задание, выбираем тему. Например, в этом году у нас тема, естественно, Габдулла Тукай (в 2026 году исполнилось 140 лет со дня рождения классика – прим. Т-и): его творчество, его жизненный путь. Мы даем список литературы, и участники начинают готовиться», – объяснила инициатор проекта.

По словам Закировой, номинаций у «Аулак өй» очень много, каждый год добавляются новые партнеры и подарки. Участвуют в открытом уроке дошкольники (с четырех-пяти лет), школьники, студенты, семейные команды, творческие коллективы, местные ансамбли, перечислила она.

«За год около 5 тыс. человек берут в руки книги. Самая главная цель – привить любовь к национальной литературе. И еще одна цель – изучение обрядов, традиций, нашей культуры, истории и классиков татарской литературы», – подчеркнула автор инициативы.

При этом она подтвердила, что речь идет не просто о чтении, участники должны исполнить танец или обряд. «Да, естественно, мы готовимся около трех недель, иногда месяцами, очень серьезно подходят к этому. Мы всегда оцениваем их труд и желание, всегда поощряем», – пояснила инициатор открытого урока.

Организована совместная работа с Минобрнауки Татарстана и с Всемирным конгрессом татар. Детей поощряют сертификатами участников для их портфолио, а их преподавателям и воспитателям вручают дипломы.

Сария Закирова упомянула возражение одной татарской поэтессы, усомнившейся в эффективности проекта. Та сказала: «Вот 15 ребят у тебя брали книжки, с этим погоду не сделаешь». «Но я отвечаю: за этими 15 ребятами стоят еще родители, бабушки, дедушки, все родственники, которые пришли за них болеть. Они все вместе изучают татарскую литературу!» – акцентировала автор идеи.