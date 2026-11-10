В Бугульме муниципальная УК обработала за полгода более 9 тыс. обращений жителей

Фото: пресс-служба Бугульминского района

Управляющая компания «Моя Бугульма», полностью принадлежащая муниципалитету, за полгода расширила обслуживаемый жилой фонд с одного до 259 адресов. Первые итоги работы организации на совещании «Деловой понедельник» представил ее директор Илья Ковалев.

Жилые дома переходили под управление компании поэтапно – по итогам открытых конкурсов и решений общих собраний собственников. Вместе с приемкой фонда специалистам предстояло оформить документы, проверить инженерные системы и наладить обслуживание домов.

Одной из первых задач стало обследование жилого фонда. По каждому дому составляли акты, в которых фиксировали состояние кровель, подвалов, чердаков и инженерных сетей. Параллельно компания приступила к ремонту. За шесть месяцев обновили 1,7 тыс. кв. метров кровель на 18 домах, установили 2 539 погонных метров снегозадержателей, отремонтировали 480 погонных метров отмосток и 13 подъездов. Также очистили 18 подвалов и заменили 542 почтовых ящика.

Для обслуживания домов сформировали собственные инженерные службы и внедрили диспетчерскую систему с искусственным интеллектом. За полгода она обработала 9,1 тыс. обращений жителей, уровень исполнения составил не менее 98%.

Осенью УК начала проводить открытые встречи с жителями. Такие встречи уже прошли в десяти домах. По их итогам составляют протоколы с конкретными сроками решения вопросов. Кроме того, компания работает над возрождением института старших по домам.

К отопительному сезону подготовили 259 паспортов готовности домов и поверили 42 узла учета тепла. Сейчас сформированы службы для уборки дворов и борьбы с наледью.

«Наша задача – не просто реагировать на жалобы по поводу неубранного снега, а обеспечить регулярную работу, которая позволит предупреждать такие ситуации», – отметил Илья Ковалев.

На совещании глава Бугульминского района Дамир Фаттахов также объявил о назначении нового руководителя управляющей компании. Вместо Ильи Ковалева ее возглавит Родион Кушаев, имеющий опыт работы в городских службах и руководства подрядной организацией.

Перед новым директором поставили задачу перейти от устранения аварий к плановой работе с жилым фондом. По каждому дому должен быть сформирован план ремонтов и обслуживания, а у жителей – возможность постоянно связываться с управляющей компанией и получать ответы на свои вопросы.

«Главная задача УК – вернуть людям ощущение стабильности в сфере ЖКХ», – подчеркнул Дамир Фаттахов.