В Казани стартовал форум инженерно-технологических вузов РФ и РБ

Фото: пресс-служба КФУ

На площадке Казанского федерального университета сегодня начал работу юбилейный, XV Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства «Университеты будущего: интеграция образования, науки и производства». Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Обычно это мероприятие проводилось в Минске, в стенах Белорусского национального технического университета. Но уже во второй раз форум принимает Россия (в первый раз на территории РФ он был организован в Нижегородском государственном техническом университете имени Р. Е. Алексеева).

В своей приветственной речи ректор Казанского университета Ленар Сафин назвал особой гордостью КФУ имеющийся у него статус опорного вуза Сетевого университета высоких технологий Союзного государства (СУВТ).

«Вместе с Белорусским государственным технологическим университетом и другими нашими коллегами мы строим новую модель подготовки технических специалистов. Модель, в которой образование, наука и производство будут работать как единый механизм для наших стран», – поделился своим видением перспектив ректор КФУ.

Позднее состоялось пленарное заседание, модератором которого выступил проректор по внешним связям Казанского федерального Тимирхан Алишев. В своем выступлении он упомянул идею реализации проекта «Приглашенный профессор» при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, что позволит на системной основе направлять российских молодых специалистов в Белоруссию и наоборот

В общей сложности участие в работе форума принимают более 150 человек. Это представители ведущих учебных заведений, специалисты в области инженерии и технологий, молодые ученые и студенты из России и Белоруссии.

Внимание уделяется таким темам, как приоритетные направления научной и инновационной деятельности вузов РФ и РБ, трансформация инженерного образования, развитие молодежного инновационного предпринимательства, построение карьерных траекторий инженеров. Будут организованы круглые столы, стратегические сессии, деловые игры и стартап-батлы для студенческой молодежи обеих стран.

В следующий раз организатором форума вновь выступит Белорусский национальный технический университет. По этому случаю в Императорском зале КФУ состоялась церемония передачи флага форума БНТУ.