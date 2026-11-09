Среди чемпионов мира по пожарно-спасательному спорту оказались спасатели из РТ

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Азербайджане прошел 21-й Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, где и мужская, и женская сборная России взяли призовые медали. В составе сборных были двое сотрудников ГУ МЧС России по РТ – Арина Хворысткина и Кирилл Евдокимов, сообщает пресс-служба ведомства.

По прибытии домой чемпионов торжественно встретили начальник татарстанского главка МЧС России генерал-майор внутренней службы Ирек Кадамов, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан полковник Ильдар Гибадуллин, руководство главка, президент Федерации пожарно-прикладного спорта Республики Татарстан и директор ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» Тахир Каримуллин, а также тренеры и товарищи по сборной Республики Татарстан.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Во время соревнований Кирилл Евдокимов взял бронзу в пожарной эстафете среди мужчин, а Арина Хворысткина получила серебро в личном зачете на 100-метровой полосе с препятствиями, а также вместе с подругами установила мировой рекорд по боевому развертыванию. Девушки опередили соперниц и в пожарной эстафете.

«Сборная России сразу же захватила лидерство. Мы выполняли все установки тренеров. Пришлось, конечно, в концовке очень постараться, чтобы удержать лидерство. Нам это удалось. Было много радостных эмоций, они останутся со мной на всю жизнь», – отмечает Евдокимов.

В свою очередь, Арина Хворысткина рассказала о том, как прошли тренировочные сборы.

«Была хорошая рабочая атмосфера при подготовке, ребята сдружились. В этом году бороться за победу было намного легче. Стало больше уверенности в своих силах. А еще здорово, что нас так здесь встретили. Очень приятно получать поздравления дома, в нашем управлении», – сказала девушка.

Ирек Кадамов отметил, что ребята вписали свои имена в летопись спортивных успехов России и пожелал ребятам новых спортивных достижений.